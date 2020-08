»Študij kiparstva ni bil racionalna odločitev. Če bi bil, se zaradi prekarnih okoliščin najbrž ne bi odločila za to pot, me pa k sreči to vedno zelo izpolnjuje,« pripoveduje Tea Curk Sorta. Dodala mu je še magisterij iz grafike, k čemur jo je spodbudilo sodelovanje s profesorjem Lojzetom Logarjem: »Mogoče zaradi barve. Ta pri grafiki sicer ne izstopa, vendar sem veliko delala s sitotiskom, kjer so barve močne. Prav barva mi je omogočila, da sem na kiparstvo lahko pogledala še z drugega zornega kota.«

Od gline do žice Trenutno sta v Ljubljani – v desnem atriju mestne hiše in v galeriji Veselov vrt Društva likovnih umetnikov Ljubljana – na ogled dve njeni razstavi. Očitno je, da jo zanima predvsem figuralika, saj kljub vsem trendom v umetnosti najlažje izhaja iz lastnega telesa: »Gotovo gre za komentar tega, kako delujemo kot družba in kakšna je pričakovana vloga ženske v njej, a družbenokritično sem se temu še bolj intenzivno posvečala na preteklih razstavah.« Njen izraz pa ključno zaznamuje raba žice; dolgo je delala predvsem z glino, s katero pa v domačem ateljeju kiparji večinoma delajo le v manjših formatih. »Začela sem pogrešati večje kipe, žica, ki je zanimiva tudi zato, ker se ji hitreje pozna minevanje časa, pa je ob tem še lahka, zato sem lahko v ateljeju bolj samostojna pri premikanju kipov.« Razstava Prisotnost telesa v Veselovem vrtu je na odprtem, zato se je odločila le za eno telo, zaradi vidnosti pa je žico še bolj zgostila. »Množice nas trenutno napeljujejo na strah pred okužbo, a tudi na dejstvo, da je dovolj zgolj eno telo, ki lahko vse spremeni.« V atriju mestne hiše so telesa bolj eterična; v ciklu Skozi prehod razstavlja skupino tridimenzionalnih plesalk v krogu, zraven pa serijo avtoportretov, navidez reliefno stisnjenih v dve dimenziji. »V obeh ciklih gre za gibanje med preteklostjo in prihodnostjo, spremembe so v našem življenju prisotne ves čas. Ne zanima me torej le telesni gib, ampak tudi duhovni in čustveni.«