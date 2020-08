Kriminala nad pticami je veliko, v poročilu za obdobje od leta 2000 do 2019 opozarjajo pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). V tem času so zaznali 428 primerov, največ v osrednji Sloveniji, Podravju in na obalno-kraškem območju. V društvu ocenjujejo, da je nezakonito ulovljenih ali ubitih najmanj 14.000 ptic (in vse do 49.000) na leto, najbolj »priljubljene« metode krivolovcev so pasti, mreže in limanice, sledita strelno orožje in zastrupljanje. Tako zelo različne številke so posledica oteženega odkrivanja po državi razpršenih primerov, obenem pa mnogo napadov na živali ni prijavljenih, saj jih ljudje še vedno ne dojemajo kot kršenje zakona.

Za vabo uporabijo goloba

Konec 19. in vse do srede 20. stoletja je lov na ptice za hrano in prodajo za hišne ljubljenčke cvetel tudi v prestolnici, kjer so si s cipami petkova kosila bogatili premožnejši v mestnih gostilnah, revnejšim pa je v lonec padla kakšna manj prestižna vrsta. A čeprav naj bi dejavnost izumrla po drugi svetovni vojni, več kot očitno ni. S strelnim orožjem je nezakonito ubitih od 4000 do 23.000 ptic, krivolovci se pogosto spravijo na ribojede vrste ptic, denimo čaplje in kormorane. So pa žrtve tudi nekatere ujede, od leta 2000 so bili ubiti po dva beloglava jastreba in planinska orla, ter sove.

Še več ptic lovijo z živolovnimi pastmi, mrežami in limanicami, najpogostejše žrtve so ptice pevke. »Trenutno imamo podatke za vsaj 25 posameznikov, ki se bolj ali manj redno ukvarjajo s tem. Lov na ptice pevke je zelo razširjen zlasti v osrednjem in zahodnem delu države, na kar najverjetneje vpliva italijanski črni trg,« pravijo v DOPPS. In kaj sploh so živolovne pasti? Za živo vabo običajno nastavijo goloba ali prepelico, s katero nepridipravi privabljajo kanje, krokarje, sokole, kragulje. Na tak način ujemajo od deset do 200 ujed na leto, od leta 2000 so v društvu odkrili 17 nastavljenih pasti. »Zelo problematične so tudi železne pasti 'skobec', ki z močnimi čeljustmi z ostrimi zobci zagrabi žival in jo ubije ali poškoduje,« razlagajo v društvu. Decembra lani se je v tako past na Gorenjskem ujela kanja, ki so jo morali zaradi zlomov tac uspavati, podobno je bilo s štorkljo pet let prej.