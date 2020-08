Rdeča, ki te vidim zeleno

Slovenija v praksi potrjuje genialno ugotovitev ameriškega predsednika: če manj testiraš, imaš manj okužb. No, v resnici jih nimaš manj, ampak jih manj odkriješ. Zadeva je skoraj matematično natančna: ko je bilo pred dnevi v državi opravljeno le nekaj sto testov, so potrdili okužbo pri šestih osebah; na dan, ko to pišem, pa so testirali štirikrat več ljudi in odkrili okužbo pri enaintridesetih.