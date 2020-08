Roglič je z etapno zmago prevzel majico vodilnega na dirki, ki je ogrevalna preizkušnjo za letošnji Tour po Franciji. Z današnjim uspehom je precej prestrašil tekmece in potrdil, da ni le eden glavnih kandidatov za zmago na dirki Dauphine, temveč tudi za še prestižnejši Tour, ki se bo začel konec meseca.

Po zadnjem vzponu na 1331 metrov visoki prelaz je bil Rogliču najbližje domačin Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), ki je zaostal osem sekund, tretji je bil Nemec Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) z enakim zaostankom. V ospredju je etapo končal tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je bil 15. z minuto zaostanka za rojakom.

Dogajanje v zadnjem kilometru je bilo smetana na torti zahtevne etape, ki je postregla z vsem, kar ljubitelji kolesarstva pričakujejo od tako zahtevnih preizkušenj. A ne pobegi, ne padci in tudi ne spremenljivo vreme, v zadnjih kilometrih je namreč tekmovalce namočil dež, niso mogli Rogliču preprečiti predstave dneva.

Ko se je vodilna skupina bližala cilju, se je deseterica kolesarjev sprva spogledovala in prerčunavala, kdo bi lahko bil dovolj močan za naskok na vrh in za etapno zmago. Potem je imel Roglič dovolj čakanja, nenadoma se je zlahka odlepil od tekmecev, ki niso zmogli njegovega ritma, v samo šeststo metrih pa si je nato prikolesaril osem sekund naskoka. Sprva je kazalo, da se bo Rogliča skušal držati vsaj eden od njegovih glavnih tekmecev za zmago na dirki Egan Bernal, a si je Kolumbijec nato hitro premislil, njegovo neodločenost pa je dobro izkoristil Pinot. Bernal je bil nato 11.

Roglič: »Pokazali, da smo se pravilno pripravili«

Prepričljiva zmaga je pomenila tudi prevzem majice vodilnega. Pinot ima zdaj 12 sekund zaostanka, Buchmann 14, četrti Bernal pa 16.

»Za našo ekipo je to fantastičen rezultat. Še enkrat smo pokazali, da smo se pravilno pripravili. Vsi smo opravili svoje delo in res sem vesel, da sem spet končal na vrhu,« je po etapni zmagi dejal Roglič. »Vedeli smo, da nas na koncu čaka zahteven vzpon, že na startu smo razmišljali o tem. Fantje so res močni, dobro so vse skupaj nadzirali in lahko sem se veselil zmage. Egan je sicer zmagovalec Toura, je izjemno močan, toda vsi smo res dobro pripravljeni. V tej čudni sezoni sem vesel vsake dirke, še posebej pa zaradi tega, kako se zdaj razpleta,« je še dodal najboljši slovenski kolesar.

Rogliču je na poti do lepe zmage spet pomagala ekipa, čeprav ju na koncu ni bilo povsem v ospredju, pa sta v klanec dolgo vlekla tudi Tom Dumoulin in Steven Kruijswijk. Pa tudi Sepp Kuss, ki je prevzel skupino dva kilometra pred ciljem, potem ko so večji del zadnjega vzpona ritem narekovali kolesarji ekipe Ineos.

Pred tem so nekateri poskušali tudi s pobegi, najdlje sta zdržala Michael Schär in Bruno Armirail, ki sta imela že minuto in pol prednosti, ki pa se je do zadnjega vzpona stopila na 40 sekund, glavnina ju je ujela deset kilometrov pred ciljem.