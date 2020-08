Zadnja pika: Ministri, na plan!

Priznam, nisem si mislil, da bom lepega dne zaploskal in celo vzkliknil: »Bravo Janez, mojster, care, kapo dol!« Sodim pač med sprevržene, lažnive, parazitske, pokvarjene, zločinske, izrojene levičarje, kolesarje in sužnje mainstreamovskih, prevladujočih, provladnih medijev (karkoli že vse to pomeni). Ampak če opazim kaj genialnega in izvirnega, kar sodi v paket narodu danih zagotovil, da bo Slovenija druga Švica (Peterle) in evropski svetilnik demokracije (Blair ali Janša?), sem sposoben to iskreno pozdraviti.