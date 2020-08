Manu Chao – No Borders Music Festival: Hipijada pod Montažem

Konec osemdesetih let in v prvi polovici devetdesetih so bile politično-geografske študije na ljubljanski univerzi prepolne terminologije in razlag čezmejnega sodelovanja. Temu so bile prilagojene tudi številne ob meji posejane terenske vaje, kjer smo iz več zornih kotov tuhtali, kaj nas ločuje in kaj nas povezuje.