Dostavljanje hrane na dom: V pametnih hišah ni napitnin

»Poglej me! Kakšna riba sem? Kapica se sklada z bundo. Najboljšo zimsko bundo, kar sem jih imela. Kako naj torej dam jaz, kot takšna, odpoved na Woltu? Jaz to delo ljubim! Naj mi dajo odpoved oni, jaz sama je ne bom,« je Sara M., alias Sara Wolt, 21-letna študentka fotografije na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, med drugim povedala o neznosnosti svojega položaja.