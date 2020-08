#reportaža Black lives matter: Črne Marije v belih cerkvah

Marija je črna. Jezus tudi. Prvi spomin nanju pa je bled. Moral sem biti star štiri ali pet let, ko me je nona iz Nebla v Brdih peljala v Staro Goro pri Čedadu. Tam je bila v glavnem oltarju temnopolta Marija. Nad vhodom pa še ena. Ženska nedvomno temne polti in Jezus tudi. Očitno je prišla iz drugih krajev.