Slovensko-ameriški odnosi: Od Vilne do Ljubljane

Tudi če bi David in Goljat postala prijatelja, kako bi opredelili njun odnos? Odnos malega, šibkega, spretnega in velikega, močnega, grobega? Kako torej opredeliti odnose med dvema tako različnima državama, kot sta Slovenija in ZDA? Kaj v takšnem neenakem razmerju pomenijo mednarodne oznake odnosov, kot so prijateljski, partnerski, zavezniški, pa tudi paternalistični, ignorantski, ukazovalni, servilni?