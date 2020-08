Vse se je začelo decembra lani, ko je najstarejši od Muvadinih sedmih bratov in sester Abdikašim Abšir snemal video za TikTok. »Ni me pustila pri miru, dokler ji nisem obljubil, da bom naredil posnetek z njo,« pripoveduje 19-letni Abdikašim, ki dodaja, da je nato še vztrajala, da posnetek naloži na splet. V nekaj dneh je imel preprost skeč četrt milijona ogledov. V njem je Abdikašim Muvado najprej prepovedal, da se igra z njegovim mobilnim telefonom, ter svojo odločitev utemeljil z besedami, naj počaka, ker je še premajhna. V naslednji sceni jo prosi, naj gre do trgovine in mu prinese sladoled. »Potrpi,« mu odvrne in doda, da mu bo prinesla sladoled, ko zraste.

Abdikašim si je domišljal, da je tolikšno število ogledov kratkega videa naključno, a je ugotovil, da sam z njimi ne pritegne sledilcev, še več, zahtevali so Muvado. In tako sta brez materine vednosti začela snemati nove skeče, Abdikašim kot scenarist in Muvado kot glavna igralka, seveda zaradi njenih let na bratovem kanalu, ki ima zdaj 235.000 sledilcev. Zavzetost mladih Somalcev za družbena omrežja je menda porodila tudi dolgoletna vojna, saj so na njih preživljali čas, se izražali in tudi iskali zabavo. Nihče pa ni pričakoval, da bo v sicer konservativni družbi osemletno dekle vzbudilo pozornost tolikšnega števila uporabnikov omrežij. »Kadarkoli imam slab dan, pogledam Muvadine posnetke, ker me preprosto osreči. Za nekoga tako mladega je zelo bistra in smeh vzbujajoča,« pravi Nafisa Abdile Abdi iz Mogadiša, somalijski raper Sharma Boy pa je Muvadi posvetil celo pesem, v kateri pravi, da ji na TikToku ni enake. Njena spletna slava je zdaj tudi stvarna, saj jo vabijo na rojstnodnevne zabave, šolske proslave in celo poroke, s tem pa se je sprijaznila tudi njena mama. Sprva je vztrajala, da je Muvado premlada, da mora misliti na šolo, se učiti Koran in biti samo otrok. Zdaj nekako deli slavo z najmlajšo hčerko in ugotavlja, da so ji ljudje predvsem naklonjeni. Abdikašim sicer pravi, da bo iz sestre ustvaril veliko igralko, ki bo šla tudi v Holywood, rosno mlada Muvado pa je treznejša. »Rada zabavam ljudi, a to ni tisto, kar želim početi, ko bom odrasla. Moj življenjski cilj je, da postanem zdravnica. Mislim, da je bolje pomagati ljudem, kot pa jih spravljati v smeh,« pravi o svoji prihodnosti.