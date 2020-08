»Razumem težnjo večine ljudi, da se ne vpletajo,« pravi z reminiscenco na holokavst in dodaja, da je s proučevanjem tega zločina tudi spoznal, kako nevarno je stati ob strani. Zato je že leta 2016, ko so prišle na dan prve obtožbe o premierjevi koruptivnosti, stopil na plano in protestiral. Dokaj osamljen je v naslednjih letih k protestu pred Netanjahujevo rezidenco pritegnil največ 80 ljudi, zdaj pa je njegovo gibanje »Nikakor« (No way) dobilo polet, še zlasti po tem, ko so ga konec junija pred kamerami aretirali. »Ko sem vsa ta leta tu stal sam, sem sanjal, kako se bo protest posameznika spreobrnil v množični protest, in zdaj se to dogaja,« je povedal za NBC, trdno prepričan, da nekdo z uradno obtožnico, ki ga bremeni korupcije, ne more biti predsednik vlade.

Poleg odmevne Haskelove aretacije je k še vedno le delni izpolnitvi večletne zahteve po Netanjahujevem odstopu pripomogel koronski virus. Absurdnost njegove aretacije je namreč dopolnjevala vse večje nezadovoljstvo z Netanjahujevim ukrepanjem med zdravstveno krizo, zlasti zaradi njenih gospodarskih posledic in drastičnega porasta nezaposlenosti predvsem med mladimi. Hedonističnega Netanjahuja, ki že dlje časa nima več stika z izraelsko stvarnostjo, je zato v zadnjih javnomnenjskih raziskavah vsaj delno podprlo le še 30 odstotkov Izraelcev, na tisoče pa jih zdaj v kontinuiranih demonstracijah zahteva njegov odstop.

»Na dan, ko bo Netanjahu odšel, bom pospravil protestne panoje, zapustil Jeruzalem in se vrnil v mir in tišino mojega doma in k moji družini,« je še povedal brigadni general, ki je 32 let služboval v izraelskih letalskih silah. Doma v Yavneju okoli 25 kilometrov od Tel Aviva ga čakajo žena, štirje otroci in šesterica vnukov. No, predsednik neodvisnega izraelskega inštituta za demokracijo (IDI) Yohanan Plesner meni, da bi se lahko Haskel še načakal. Protesti so dejansko vse bolj množični, vprašanje pa je, ali lahko spodnesejo premierja z zdaj že najdaljšim stažem v Izraelu in naravnost čudežno sposobnostjo političnega preživetja. »Odstop ni del njegovega besednjaka,« ugotavlja Plesner, sam Netanjahu pa za vse skupaj obtožuje »levičarje« in »anarhiste« ter lokalne medije, ki da prenapihujejo vsakotedensko dogajanje pred njegovo rezidenco v Jeruzalemu.