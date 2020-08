Izraelska letala in tanki so ponoči izvedli že četrti tovrstni vojaški napad na Gazo ta teden. O morebitnih žrtvah ne poročajo, naj pa bi v v šoli begunskega taborišča na območju Gaze, ki jo vodijo Združeni narodi, ostal neeksplodiran izstrelek. Z njim se sedaj ukvarjajo strokovnjaki.

Obenem je Izrael danes tudi ustavil dobavo goriva na območje Gaze. Kot je pojasnilo obrambno ministrstvo, so se za to odločili, ker da z območja neprestano prihajajo baloni z zažigalnimi napravami.

V zadnjem tovrstnem dogajanju so zažigalne naprave, pritrjene na šope balonov, povzročile požare na poljedelskih in nekaterih drugih območjih. Glede na navedbe izraelskih gasilcev so v torek z juga države poročali o 60 požarih, ki so jih povzročili baloni, v sredo pa o 24. Žrtev ni bilo.

Posebej usposobljeni policisti se poleg tega trudijo onesposobiti zažigalne naprave na balonih, ki so v južnem delu države pristale od 6. avgusta.

Izrael je v odziv že v torek zaprl prehod z Gazo, namenjen tovornemu prometu, in zmanjšal ribolovno območje ob obali palestinskega ozemlja.

Hamas, ki se je od leta 2008 z Izraelom zapletel že v tri vojne, je danes napade in sankcije Izraela obsodil kot kot "nevarno in agresivno vedenje" ter zagrozil s posledicami.

Na območju Gaze živi okrog dva milijona ljudi, od katerih jih po podatkih Svetovne banke več kot pol živi v revščini.