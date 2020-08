Ko sta bila izven avtobusa, so do njiju pristopili trije moški, prav tako državljani Romunije, ki so se jima pričeli predstavljati, da so predstavniki avtobusnega podjetja in ponovno preverjajo vozne karte ter količino denarja, ki jo imajo potniki pri sebi. Na tak način so osumljenci pri obeh oškodovancih dosegli, da sta jim pokazala vsebino denarnice, pri tem pa so izkoristili nastalo situacijo in oškodovancema iz denarnice na drzen način ukradli ves denar in z njim pobegnili s kraja. V prvem primeru so oškodovancu odvzeli 450 evrov v drugem primeru pa 2.900 evrov.

Z zbiranjem obvestil in po pregledu posnetkov varnostnih kamer iz obeh bencinskih servisov so policisti PP Sežana ugotovili, da so osumljenci trije moški, prav tako državljani Romunije, ki so bili začasno nastanjeni v Postojni. 5. 8. 2020, ko so se ponovno prikazali na območju PP Sežana, po vsej verjetnosti z namenom novega izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj, jim je bila odvzeta prostost.