Oče umrlega fanta je za hrvaške medije dejal, da se je 21-letnik prejšnjo nedeljo s prijatelji peljal s kros motorjem v gozdu, kot so to pogosto počeli tudi prej. Prijatelj, ki je peljal pred nesrečnim fantom po gozdni poti, po kateri lahko peljejo tudi avtomobili, je pravočasno zagledal žico v višini glave in se je pasti izognil, medtem ko je 21-letnika žica vrgla z motorja in ga hudo poškodovala po vratu.

Zdravniško pomoč je dobil še na kraju dogodka, a je umrl zaradi hudih poškodb, je na svoji spletni strani potrdila policijska uprava primorsko-goranska. Kot so dodali, kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin dogodka, ki se je pripetil v nedeljo zvečer.

Župan občine Jelenje Robert Marčelja je po nesreči v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani občine, pozval vse prebivalce, naj se zadržijo samostojnih potez in aktivnosti, ki bi lahko pripeljale do podobne tragedije. Kot je poudaril, kljub premoženjsko-pravnim problemom in nesoglasjem vedno obstaja način, da bi težave uredili brez ogrožanja tistih, ki obiskujejo gozdove.

Pojasnil je, da so v naravi ob koncih tedna mnogi pohodniki, kolesarji, motoristi, rekreativni športniki in lovci. Pozval je vse prebivalce, naj obvestijo občino, če vedo za še kakšne lokacije, kjer so napete žice.

Na Hrvaškem je bilo večkrat slišati pritožbe krajanov glede obnašanja voznikov kros motorjev v gozdu, predvsem zaradi škode, ki naj bi jo povzročili na gozdnih poteh in stezah ter pašnikih, a tudi zaradi nevarnosti nepričakovanih "bližnjih srečanj" z drvečimi motoristi.