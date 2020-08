Zlati maturant Aljaž Stropnik iz Braslovč: Bolje organiziranost kot »na hojladri«

Aljaž Stropnik je devetnajstletnik iz Braslovč v Savinjski dolini in eden izmed letošnjih 388 zlatih maturantov na poklicni maturi, ki so dosegli 22 ali 23 točk. Sam je dosegel vse. Za njim so štiri leta izobraževanja v programu predšolska vzgoja na Gimnaziji Celje Center, štiri najbolj brezskrbna leta, kot se zaveda že danes. Preživel jih je pretežno v družbi deklet, končala pa so se v karanteni, s šolanjem na daljavo, brez stikov s prijatelji in maturantskega plesa. »Kot da nam nekaj manjka,« reče ob tem. Toda sredi poletja, ko sta ta dva posebna meseca za njim, zrelostni izpit pa je opravil z odliko, se je tudi sam prepustil brezdelju in sprostitvi.