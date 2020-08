Pitna voda: Pipe so ponekod še vedno suhe

V marsikateri obrobni vasici v Sloveniji in tudi v velikih mestnih občinah še vedno ni samoumevno, da zjutraj iz pipe priteče pitna voda. Marijo Gral iz Ocinja na Goričkem zmotimo sredi dopoldanske priprave kosila. »Nobene vode ne zlijemo stran. Od vsake solate ali kumar, ki jih operemo, vodo zbiramo v vedru pred hišo, da potem z njo zalijemo rože ali vrt. Vodo znamo ceniti,« pripoveduje. V njihovi vasi je deset hiš, vodovod pa le pobožna želja. »Obljube so, a vode ne,« skomigne. Oddaljeni od Ljubljane in celo od Murske Sobote, na skrajnem robu čisto pri avstrijski meji, so vedno in za vse zadnji na vrsti. Pred leti so proti njihovi vasi sicer že položili nekaj metrov cevi, a naložba je zastala.