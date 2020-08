V Angliji so namreč v statistiko mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19 zaobjeli vse mrtve, ne glede na to, kdaj so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom. V drugih delih države, na primer na Škotskem, pa so v statistiko upoštevali tiste, ki so umrli v roku 28 dni od pozitivnega testa na novi koronavirus. Po tem obdobju so vzrok smrti iskali drugje.

Oblasti so odločile, da bodo sedaj imeli enako metodologijo beleženja smrtnih žrtev.

V Veliki Britaniji je tako v povezavi z novim koronavirusom umrlo 41.329 ljudi, pred tem jih je bilo 46.706. Še vedno ostaja Velika Britanija najhuje prizadeta evropska država v pandemiji po številu mrtvih.

Kljub reviziji to verjetno še niso čisto prave številke, saj na novi koronavirus niso nujno testirali vseh mrtvih. Strokovnjaki domnevajo, da je v resnici glede na statistiko o mrtvih iz prejšnjih let novi bolezni podleglo okoli 70.000 ljudi.