V prvi polovici noči se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 21 stopinj Celzija.

V petek bo dopoldne deloma sončno, popoldne in v noči na soboto pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možni bodo krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka, nad zahodno Evropo pa šibko ciklonsko območje z vremensko fronto. Z zahodnikom k nam doteka dokaj topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno. Predvsem v Alpah bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne nevihte. V petek bo dopoldne sončno, popoldne bodo v Alpah in v krajih zahodno od nas nastajale nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi ponoči in zajele večino sosednjih pokrajin.