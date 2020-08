Beloruske oblasti so v izjavi sporočile, da je 25-letnik umrl, potem ko so ga priprli v nedeljo zaradi sodelovanja na protestih in ga obsodili na deset dni v zaporu. Vzrok smrti ni znan. Beloruski mediji pa povzemajo navedbe njegove matere, da je imel težave s srcem in da je bil več ur zaprt v policijskem vozilu.

Prvi protestnik je umrl v ponedeljek, ko je v njegovih rokah razgnalo eksplozivno napravo.

Kljub nasilju so se v sredo na ulice spet zgrnili protestniki zaradi poneverb na volitvah. Na več neodvisnih kanalih in aplikacijah za pošiljanje sporočil je bilo videti ljudi v Minsku, Grodnu, Brestu in drugih mestih. Lukašenka so pozivali, naj konča nasilje in odstopi. Obenem je solidarnost s protestniki pokazalo več kot sto zdravnikov, ki so pozivali proti nasilju. Vidnejši televizijski moderator Jevgeni Perlin pa je zaradi laži in nasilja protestno odstopil.

V več mestih so oblikovali človeške verige proti policijskem nasilju. Protesti so izbruhnili v nedeljo zvečer po razglasitvi vzporednih volitev, ki so pokazali, da je že šestič zmagal Lukašenko. Protestniki zmagovalko vidijo v njegovi tekmici Svetlani Tihanovski, ki je zaradi pritiskov oblasti zbežala v Litvo.