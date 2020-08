V Lizboni so odprli zaključni turnir lige prvakov, ki ga bodo sklenili prihodnjo nedeljo z velikim finalom. Sinoči sta se pomerila Atalanta in PSG, nocojšnji dvoboj med Leipzigom in Atleticom iz Madrida pa bo imel tudi slovenski pridih. V kadru nemškega kluba je nekdanji reprezentant Kevin Kampl, vrata Atletica pa bo varoval Jan Oblak.

Pet mesecev mineva, odkar je Atletico v osmini finala izločil branilca evropskega naslova iz Liverpoola. Varovanci trenerja Diega Simeoneja so si še pred koronakrizo po hudem boju priigrali peti četrtfinalni nastop v zadnjih sedmih letih, medtem ko se je Leipzig sploh prvič znašel med osmerico najboljših evropskih moštev sezone. Atletico bo na stadion Joseja Alvaladeja prispel kot favorit – na zadnjih osemnajstih tekmah ni izgubil niti enkrat. Potem ko je špansko prvenstvo končal na tretjem mestu za obema velikanoma, gre samozavestno v lov na najodmevnejšo lovoriko, ki prinaša večno slavo. Leipzig stavi predvsem na presenečenje in manjšo obremenjenost z napredovanjem. »Do finala sta samo dve tekmi, zato si nihče ne želi domov že po četrtfinalu. Morda ne bomo nikdar več imeli tako velike priložnosti,« meni Kevin Kampl.

Na prizorišču najodmevnejšega športnega dogodka letošnjega poletja so na vsakem koraku opazni varnostni ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Evropska nogometna zveza (Uefa) je pripravila poseben dokument, ki na 31 straneh podrobno opisuje pravila obnašanja za vse udeležence. Ko so moštva prispela na lizbonsko letališče, je vse potnike pri izhodu za posebne goste čakal avtobus, ki ga neprestano dezinficirajo. Igralci in klubsko osebje lahko vstopajo in izstopajo le skozi sredinska vrata avtobusa, hotel pa smejo zapustiti zgolj pred odhodom na stadion, pri čemer morajo paziti, da se ne srečajo z nikomer, ki ni član kluba. Dan pred tekmo morajo vsi nogometaši opraviti testiranje na covid-19, Uefa pa rezultate objavi vsaj šest ur pred začetkom tekme.

Če bi se izkazalo, da je v moštvu okuženih toliko igralcev, da je onemogočen nastop posamezne ekipe, lahko trener naknadno vpokliče okrepitve, ki niso registrirane za zaključne boje lige prvakov. Med posebnostmi je tudi nekoliko drugačna doping kontrola po tekmi. Igralci vzorce urina tako kot običajno oddajo na stranišču, a so postavljeni pred ogledalo, da lahko nadzornik z varnostne razdalje spremlja, da se med opravljanjem male potrebe ne dogajajo nepravilnosti. Dodajmo, da je portugalski inštitut za upravo in marketing izračunal, da bo zaključni turnir blagodejno vplival na gospodarstvo v mestu. Na Portugalskem pričakujejo, da bo Lizbona bogatejša za 50 milijonov evrov, čeprav v mestu ne bo navijaškega ozračja, ki vsako leto spremlja pomembne tekme lige prvakov na tako visoki ravni.