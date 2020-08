Umik nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa v tujino zaradi večmilijonskega korupcijskega škandala je v Španiji povzročil precej razburjenja in polemik ter je odprl vrata zahtevi po razglasitvi republike.

Aktualni kralj Filip VI. in vlada premierja Pedra Sancheza sta se zavila v molk, medtem ko so vse glasnejše zahteve španske javnosti po razkritju podatkov, kam je nekdanji državni poglavar odpotoval in ali je njegov odhod začasen ali stalen. V medijih so se omenjale različne države, kamor naj bi Juan Carlos I. odšel; najprej Dominikanska republika, zatem Portugalska in na koncu Nova Zelandija. Časnik ABC pa je v petkovi izdaji navedel Združene arabske emirate (ZAE), kar je digitalni časopis Nius v soboto podkrepil z objavo ne povsem prepričljivega posnetka, na katerem kralj emeritus izstopa iz letala domnevno na letališču v Abu Dabiju.

Po navedbah Niusa in britanskega BBC se je Juan Carlos namestil v tamkajšnjem luksuznem državnem hotelu Emirates Palace, kjer naj bi zasedel celo nadstropje. Prebival naj bi v predsedniški suiti, ki stane 11.000 evrov na noč, kar je sprožilo vprašanja o plačilu računov. Eni pravijo, da bo plačnik vlada ZAE, ki naj bi ga gostila, drugi ob tem izpostavljajo članek iz leta 2012, objavljen v New York Timesu, ki je ocenil takratno premoženje Juana Carlosa na okoli 2 milijardi evrov, zato lahko račune poravnava sam. Vendar so te ocene ameriškega časnika o kraljevem premoženju dobro obveščeni poznavalci španske monarhije zanikali. Kralj emeritus pogosto obiskuje ZAE in je že večkrat prenočil v eni od šestih predsedniških suit v tem hotelu. V Abu Dabiju ima tudi veliko prijateljev, med njimi sta dubajski šejk Mohamed bin Rašid Al Maktum in prestolonaslednik Mohamed bin Zajedom Al Nahjan. Neki diplomat jih je označil za nevarne prijatelje.

Sedanji kralj, sin Juana Carlosa, molči

Španski premier Sanchez in kralj Filip VI. navedb španskih medijev nista niti zanikala niti potrdila. Urad kraljevega dvora odgovarja, da gre za zasebno zadevo Juana Carlosa, ki da je po abdikaciji junija 2014 postal navaden državljan. To seveda ne drži, saj ima status člana kraljeve družine in mu je španski parlament pred abdikacijo podelil uradni naslov kralj emeritus. To dokazuje tudi njegovo stalno spremstvo štirih varnostnikov iz vrst policijskih enot civilne garde v pristojnosti ministra za notranje zadeve. Zagotovo sta Sanchez in Filip VI. seznanjena, kje je Juan Carlos in kaj počne. Svojim španskim prijateljem naj bi ob slovesu dejal, da je njegov odhod v tujino začasen oziroma kratkotrajen in da njegov dom ostaja kraljeva palača La Zarzuela na obrobju Madrida.

Razen uradnih sporočil kraljevega dvora kralj Filip VI. do zdaj ni komentiral odločitve svojega očeta. Še naprej izpolnjuje svoje kraljeve dolžnosti, konec tedna pa je skupaj s soprogo, kraljico Letizio, in hčerama, prestolonaslednico Leonor in princeso Sofijo, odpotoval v Palmo de Mallorco v Balearskem otočju na običajen vsakoletni dopust. Tam jih je v njihovi poletni rezidenčni palači Marivent pričakala kraljica mati Sofia, ki je uradno še vedno soproga Juana Carlosa, čeprav že dolga leta živita narazen zaradi njegovega prešuštva in drugih nečednih poslov. Zaradi svojega dostojanstva in dostopnosti je kraljica Sofia še vedno najbolj priljubljena članica kraljeve družine.

Letošnji dopust družine Filipa VI. bo v spremstvu treh vladnih ministrov potekal v znamenju obiskov in srečanj z balearskimi političnimi veljaki. Gre za promocijo s Sanchezovo pomočjo, ki brezpogojno podpira monarhijo, tako kot opozicijska desna Ljudska stranka (PP). Oboji se zavedajo kočljivega položaja, v katerega je ta institucija zabredla zaradi nepremišljenih potez Juana Carlosa. Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je minuli teden opravilo podjetje YouGov za časnik HuffPost, podpira danes 55 odstotkov Špancev sklic referenduma o odločanju za monarhijo ali republiko. Ideji republike je naklonjenih kar 78 odstotkov mladih v starosti od 18 do 24 let, 58 odstotkov med njimi vidi špansko monarhijo kot problem za državo.