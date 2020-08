Kot je znano, je Hojs po njegovi izjavi »nepreklicno odstopil« zaradi policijskih preiskav nabave zaščitne opreme in povedal, da je Janša njegov odstop sprejel, a predsednik vlade obvestila o njegovem odstopu ni poslal v državni zbor, saj niti kuverte ni odprl, zato Hojsu mandat niti ni mogel prenehati. Tukaj se moram ustaviti, ker nečesa ne razumem. Domnevam, da je minister, ki mora spoštovati red in predpise, svojo »odstopno izjavo« oddal v vložišče oziroma v sprejemno pisarno predsednika vlade, ki sprejema takšna in druga pisanja. Tako je to v urejenih državah. Od dneva vložitve začnejo teči roki za obravnavo tako podane »odstopne izjave«. Če je nekaj nepreklicno, potem to predsednika vlade zavezuje!

Pojdimo zdaj po vrsti. Sledi izjava predsednika vlade: »Prosil sem ga (Hojsa), naj počaka s to odločitvijo, dokler ne bo nove rešitve. In naj še enkrat premisli, čeprav je takrat rekel, da si ne bo premislil,« je zaplete okoli odstopa notranjega ministra Aleša Hojsa za TV Slovenija komentiral premier Janez Janša. »Smo v položaju, ko nujno potrebujemo ministra za notranje zadeve, ki je operativen 24 ur na dan. Če si gospod Hojs ne bo premislil, bom to ovojnico seveda odprl, ampak takrat, ko bom imel novega človeka za to mesto,« je še dejal Janša. Znani Francoz je rekel da so »pokopališča polna nenadomestljivih ljudi«. Ta izjava predsednika vlade pomeni, da mu je minister porinil neko »ovojnico«, ki naj bi bila odstopna izjava ministra o »nepreklicnem odstopu«, katere vsebine predsednik vlade ne pozna, ker je ni odprl. Torej, to pismo o nepreklicnem odstopu je prišlo samo iz ust Hojsa, Janša pa mu verjame.

Hojs je bil o vprašanjih glede nadaljnjega ministrovanja redkobeseden, na vprašanja novinarjev v povezavi z odstopom pa je odgovarjal, da je položaj v rokah Janše. Kako le, saj Janša niti ne ve, kaj je Hojs napisal v tem pismu!? Hojs je izjavil in ocenil, da so omenjene preiskave politično motivirane, zato je »prevzel politično odgovornost« in nepreklicno odstopil. Po poslovniku državnega zbora bi moral premier o Hojsovem odstopu predsednika DZ obvestiti najpozneje v sedmih dneh po prejemu pisne odstopne izjave ministra. Hojsova odstopna izjava je bila datirana na 30. junij. Ali jo je kdo videl? Pri tej zadevi se zastavlja nekaj vprašanj, ki jih je treba poudariti. Zakaj Hojs ni oddal svoje odstopne izjave tako, kot to predpisi nalagajo? Ali je Hojs dal predsedniku vlade zaprto ovojnico, tako je vsaj razumeti, predsednik vlade pa vsebine ne pozna, ker je ni odprl, in zakaj ne, če je red drugačen?

Na koncu se mi zastavlja vprašanje, ali v kabinetu vlade poslujejo na tak način z vsemi dokumenti oziroma ali predsednik s seboj nosi razne ovojnice in jih po potrebi odpre takrat, ko se mu zljubi. Kolikor vem, ima ta država predpise o administrativnem poslovanju in ni dvoma, da je v tem primeru kršen zakon. Naprej se sprašujem, kako to, da predsednik državnega zbora in predsednik odbora za notranji nadzor nista obravnavala tovrstnega poslovanja. Zame kot pravnika je zadeva formalnopravno jasna. »Odstopna izjava« ni zavedena v knjigah in kot taka ne obstaja. To, kar Janša nosi po žepih, je neko »ljubezensko« razmerje z ministrom Hojsom. V takem primeru lahko obstaja politična odgovornost ministra in predsednika, saj se vedeta tako, kot se, in zavajata javnost. O tem pa ne koalicija ne opozicija nič.

Tukaj me ne zanimata ne Hojs ne predsednik vlade, temveč nedelovanje pravne države. To je tako hud prekršek, da se sploh ne zavedamo posledic. To je tisto, kar je skrb vzbujajoče.

Remzo Skenderović, Ljubljana