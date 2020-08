Če ob nedeljah ne bomo hodili v trgovine, bodo takrat zaprte, saj ne bodo imeli dobička. Zaposleni v trgovini bodo vsaj v nedeljo lahko ves dan skupaj s svojimi otroki, s svojimi partnerji. Že tako je preveč služb, kjer morajo dežurati v nedeljo. Ne trgajmo staršev od otrok še tam, kjer to ni nujno potrebno. Včasih lahko slišimo koga, ki trdi, da bi bilo prav, da bi tudi zaposleni v trgovini imeli (celo) dva prosta dneva, a obenem pove, da sta to pač lahko na primer ponedeljek in torek; pri tem pa se pozablja, da starši ob teh dneh ne morejo biti skupaj s šolajočimi otroki, skupaj s partnerji, ki delajo od ponedeljka do petka. Treba je omogočiti, da bo čim več ljudi ob koncih tedna lahko s svojo družino. Pri tem se je treba zavedati, da morajo nekatere službe res delati vsak dan ali celo dan in noč, toda odprte trgovine v nedeljo res niso tako potrebne kot na primer dežurna zdravniška, gasilska in druge nujno potrebne dežurne službe.

Danica Hren, Hajdina