Ali to pomeni, da mora Pivčeva odstopiti kot predsednica stranke, je vprašanje. Odgovor nam je ponudil sam predsednik sveta DeSUS Tomaž Gantar. Za začasnega predsednika do kongresa stranke je ponudil kar samega sebe. Ali to pomeni, da isti ljudje, ki so januarja rušili Karla Erjavca, zdaj rušijo Pivčevo? Je bila slednja samo orodje, instrument za dosego cilja, rušenje Karla Erjavca?

Težave v DeSUS so se začele v obdobju 2014–2018, ko je generalni sekretar stranke postal Simonovič. V glavnem je poskrbel zase, da je postal poslanec, z bazo ni imel nikakršnih stikov. Erjavec mu je verjel, da je v stranki vse v redu. Po uspešnih volitvah 2014, kjer smo dobili deset poslancev, so se nam čez noč pridružili škodljivi elementi, tudi evropski poslanci, od katerih pa DeSUS ni imel nič. Apetiti so bili veliki, namesto da bi se ukvarjali z domovi ostarelih, smo se z gozdarstvom.

V DeSUS imamo tudi svoje kadre, ki so se dokazali in imajo tudi že dolgo prehojeno politično pot. In tu vidim Primoža Hainza, ki pa se ga nekateri vztrajno izogibajo in ne razpoznajo v njem povezovalnega, strokovnega človeka, kar je dokazal kot podpredsednik državnega zbora.

Po mojem mnenju bi moral DeSUS kot sredinska stranka postati povezovalni most med levico in desnico, in če že moramo zamenjati predsednika stranke, bi bil Primož Hainz za to primeren. Je pa res, da bo stranko zdaj težko sestaviti, bojim se, da bi jo izredne volitve dokončno dotolkle.

Vid Drašček, Vrhnika