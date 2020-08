Od danes do nedelje v Franciji poteka kolesarska dirka kriterij Dauphine, na kateri nastopa tudi Primož Roglič, ki se pripravlja na dirko po Franciji. Ta se bo pričela konec meseca.

Zaradi pandemije in sprememb v koledarju je ta dirka letos še toliko pomembnejša zaradi priprav na francosko pentljo. Na startnem seznamu so tako vsi najboljši z lanskega Toura, med glavnimi favoriti za zmago je tudi Roglič (Jumbo-Visma), zmagovalec dirke po Ainu.

V ciljnem sprintu glavnine sta bila danes v ospredju tudi najboljša slovenska kolesarja, Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil peti, moštveni sotekmovalec zmagovalca van Aerta Roglič pa deveti. Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 40., vsi so končali v času zmagovalca, Matej Mohorič (Bahrain McLaren) pa je bil z zaostankom skoraj 12 minut 115.

Belgijski kolesar je že dobil klasiko Milano - San Remo in dirko Strade Bianche, danes pa je v zadnjem kilometru v vzponu imel največ moči in je dobro napadel za etapno zmago. Že pred tem zadnjim vzponom so imeli kolesarji težko etapo, saj jih je na uvodnih 218 km kriterija Dauphine čakalo še šest vzponov.

"Očitno sem imel dobre noge. Včeraj sem bil zares utrujen, a smo vedeli, da imam možnosti. Na koncu smo imeli pravi rumeni vlak, Primož, Tom in Steven so pri nas vodje, toda kljub temu so delali zame. Gre za pravo ekipno zmago," je po tem, ko je oblekel majico vodilnega, dejal van Aert.

Slabše se je uvodni dan razpletel za Chrisa Frooma (Ineos). Britanec se je vrnil na "mesto zločina", saj je lani prav na tej dirki doživel grozovit padec, po katerem bi skorajda končal kariero in ki ga je za dolge mesece spravil v bolniški stalež. Danes je bil daleč od vrha, na koncu se je moral s precejšnjim zaostankom več kot petih minut zadovoljiti s 86. mestom.

Po današnji etapi kolesarje v četrtek čaka preizkušnja od Vienna do Col de Porta, dolga 135 km, ki se bo končala z zaključnim vzponom na 1331 metrov visoki prelaz.