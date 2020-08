Glede samega dejanja ni želel govoriti. »Več o tem ne želim povedati,« je dejal. »To vsako noč doživljam v spanju, to je dovolj hudo,« je povedal in dodal, da ga podobe takratnega dogajanja preganjajo. Svojega dejanja tudi ne more pojasniti. »Tisto noč se je vse zgrnilo skupaj. Nihče ni mogel nič,« je dejal.

Storilec naj bi tako orožje, s katerim je v družinski hiši ubil peterico, kot naboje dobil iz sefa svojega v tujini živečega brata. Po dejanju se je sam predal policiji. Odpeljal se je na policijsko postajo v mestu, predal svoje orožje in dejal, da je pravkar ubil pet ljudi.

Policijska preiskava je njegovo priznanje potrdila, je danes v uvodnem nagovoru dejala tožilka. Glede na psihiatrično oceno je bil obtoženec v času dejanja nekoliko pod vplivom alkohola, a priseben. V krvi je imel po besedah tožilke med 0,6 in 1,65 promila alkohola.