Mestni svet odločitev glede poimenovanj ulic sprejme na predlog strokovne komisije za poimenovanje naselij in ulic MOL, ki sledi zakonu o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. Postopek v skladu z zakonom z obvezno javno razgrnitvijo predvidoma traja približno pet ali šest mesecev, kar pomeni, da se bo predvidoma končal v začetku leta 2021.

Pobudo za Beograjsko ulico je na ljubljansko občino v torek uradno naslovil namestnik beograjskega župana Goran Vesić. Povedal je, da v Beogradu že dolgo obstaja Ljubljanska ulica, poimenovanje ulic pa bi po njegovem moralo biti po načelu vzajemnosti. Prepričan je, da bo tudi Ljubljana, ki je z Beogradom pobratena, dobila Beograjsko ulico, s čimer si bosta mesti po njegovem mnenju izkazali medsebojno spoštovanje.

Ljubljana in Beograd sta pobrateni mesti

V MOL so še izpostavili, da z mestom Beograd sicer odlično sodelujejo na različnih področjih in si izmenjujejo dobre prakse. Ljubljana in Beograd sta pobrateni mesti od leta 2010.

V MOL so se ob postavitvi spomenika Vuku Stefanoviču Karadžiću, ki sta ga podarila mesto Beograd in Ustanova Vukova Zadužbina leta 2016, zavezali, da v Beogradu postavijo spomenik Jerneju Kopitarju. Ta bo stal med Palmotičevo ulico in Bulvarjem Georga Washingtona, postavili pa ga bodo, ko bodo razmere v zvezi s pandemijo covida-19 to dovoljevale, predvidoma pa še letos.

V Ljubljani so po mestih nekdanje Jugoslavije med drugim poimenovane Zagrebška ulica, Karlovška ulica, Skopska ulica, Novosadska ulica, Reška ulica in Prištinska ulica. Beograd pa ima poleg Ljubljanske po slovenskih krajih med drugim poimenovane tudi Blejsko, Celjsko in Mariborsko ulico.