Aleksander Čeferin o tem, da bo vedno povedal, kaj si misli o državi, ki jo ima rad

“Slovenije si takšne nisem predstavljal in še enkrat: kljub temu, da ne nameravam vstopati v slovenski politiko, imam vso pravico in bom vedno povedal, kaj si mislim o državi, ki jo imam rad in je moja domovina. O državi, ki ni last nikogar, posebej pa ne last ljudi, ki jim prav nič ne pomeni - kot vidimo vsakodnevno glede na njihove reakcije.”