V sporočilu za javnost so v živalskem vrtu zapisali, da so sloni zaradi človeka zelo ogroženi in ves čas na robu preživetja. Ljudje slone ogrožamo z nezakonitim lovom zaradi slonovine, mesa in kože ter uničevanjem njihovega življenjskega prostora, zaradi česar pogosteje prihajajo v konflikt s človekom.

Populacija savanskih afriških slonov se je v zadnji desetih letih zmanjšala za 20 odstotkov, populacija afriških gozdnih slonov pa za kar 62 odstotkov. Še bolj so ogroženi azijski sloni, opozarjajo. Čeprav so leta 1989 s konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami trgovanje s slonovino prepovedali, je še vedno vsak dan nezakonito ubitih 55 slonov.

Kot so zapisali, nas lahko bližnje srečanje s slonom in pogled v njihove oči za vedno zaznamuje in se globoko vtisne v naš spomin. »Takšni vtisi imajo globalen vpliv za ohranitev te in ostalih ogroženi vrst,« so prepričani v živalskem vrtu. Tudi zato bodo lahko udeleženci delavnic konec tedna poleg informacij o ogroženosti slonov in o slonih nasploh spoznali tudi več o življenju in skrbi za slonico Gango, ki je bila rojena v živalskem vrtu v Indiji, od leta 1977 pa je v ljubljanskem živalskem vrtu.

Kako lahko posamezniki, ki morda ne morejo odpotovati v Afriko, da bi se neposredno vključil v projekte varovanja slonov, ali v Azijo, da bi preprečevali nakupe predmetov iz slonovine vseeno prispevajo k ohranitvi slonov? »Pazite, kaj kupujete, saj z izdelki iz slonovine podpirate pobijanje slonov in uničevanje njihovega okolja. Namesto tega izbirajte izdelke, ki so pridobljeni na etičen način. Kot popotniki pa bodite prizanesljivi opazovalci narave in za seboj puščajte čim manj sledi. Izogibajte se jahanju slonov in podobnim praksam, ki ustvarjajo pritisk na divjinske živali in jih izkoriščajo za potrebe ljudi,« svetujejo v ljubljanskem živalskem vrtu.