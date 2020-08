V pismu zunanjima ministroma Nemčije Heiku Massu in Portugalske Augustosu Santosu Silvi, s katerima Slovenija sodeluje v triu predsedujočih Svetu EU, je Logar še pozval k izrednemu zasedanju zunanjih ministrov unije, je danes tvitnil MZZ.

Izredno videokonferenco zunanjih ministrov je malo pred tem za petek že sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Na srečanju Sveta za zunanje zadeve bodo poleg Belorusije obravnavali še turško iskanje nafte in plina v Sredozemskem morju ter razmere v Libanonu po eksploziji v Bejrutu.

Borrell je v torek sporočil, da EU po očitkih o poneverbah na predsedniških volitvah in nasilju v Belorusiji razmišlja o novih sankcijah proti Minsku. Odnose bodo temeljito preučili, je opozoril in pojasnil, da bi lahko ukrepali proti tistim, ki so odgovorni za nasilje, neupravičene aretacije in poneverbo volilnih rezultatov. Uvedbo sankcij morajo sicer potrditi vse članice EU.