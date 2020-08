Panoptis, ki je specializiran za licenciranje patentov, je tožbo proti Applu vložil februarja lani, potem ko tehnološko podjetje ni želelo plačati za uporabo tehnologije 4G LTE v svojih pametnih telefonih, tablicah in urah. Sodišče je ugotovilo, da je Panoptis večkrat poskušal s pogajanji, a je Apple plačilo zavračal.

Apple trdi, da so ti patenti glede na pravne publikacije neveljavni. »Tožbe, kot je ta in ki jih vlagajo podjetja, ki kopičijo patente le zato, da nadlegujejo to panogo, samo dušijo inovacije in škodijo potrošnikom,« so po navedbah medijev zapisali v podjetju.

Gre za eno od mnogih tožb glede patentov, ki jih vlagajo podjetja, specializirana za licenciranje, ki sama ne proizvajajo izdelkov, imajo pa v lasti pravice za določene tehnologije. Kritiki tem podjetjem pravijo »patentni troli«. Teksaško sodišče je v preteklosti v podobnih primerih dvakrat presodilo proti Applu, ki je moral plačati na stotine milijonov dolarjev družbi VirnetX.