To bo prva tekma za Skomino v nadaljevanju evropskih tekmovanj. Na pot na Portugalsko se bo skupaj s pomočnikoma odpravil v četrtek. V minulih dneh so vsi v skladu s protokolom Evropske nogometne zveze (Uefa) že morali opraviti ustrezno testiranje na covid-19, še eno pa jih čaka dan pred tekmo v Lizboni, so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije. Petkova četrtfinalna tekma bo ob 21. uri na stadionu Luz v Lizboni.