Na družbenih omrežjih poročajo o hudih spopadih med policijo in protestniki, zlasti v prestolnici Minsk. Na spletnem kanalu Telegram je objavljenih več videoposnetkov, na katerih je videti policiste, kako pretepajo in brcajo civiliste. Policija je proti protestnikom znova uporabila zastraševalne bombe in gumijaste naboje.

Protestniki so v policiste metali kamenje in steklenice ter postavili nekaj barikad. Slišati je bilo tudi eksplozije. Koliko ljudi je bilo v protestih ranjenih, za zdaj ni znano. Oblasti v Minsku so v torek sporočile, da je bilo ranjenih 200 ljudi, ki se zdravijo v bolnišnicah.