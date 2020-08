V moderni dobi lige prvakov se še ni zgodilo, da bi končni zmagovalec v izločilnih bojih prehodil krajšo pot do evropskega vrha kot v letošnji nenavadni sezoni. Osmerica četrtfinalistov se je preselila v Lizbono, kjer se obeta sedem spektakularnih tekem z velikim finalom prihodnjo nedeljo, ko bo predsednik Uefe Aleksander Čeferin okronal koronaprvaka najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Liverpool ne bo ubranil laskave lovorike, saj je izpadel že v osmini finala z Atleticom.

V četrtfinalu se bosta drevi najprej predstavila Atalanta in PSG. Medtem ko Italijani v premierni sezoni med evropskimi velikani žanjejo simpatije, Parižani napadajo sploh prvi preboj med četverico najboljših moštev. Glede na veličino kluba in finančni vložek veljajo za favorite nocojšnjega obračuna, a je njihova forma velika uganka, saj so od izbruha pandemije odigrali le dve uradni tekmi. Ob koncu julija so v finalu francoskega pokala z 1:0 ugnali Saint-Etienne, teden dni kasneje so bili v finalu ligaškega pokala po enajstmetrovkah boljši od Lyona. PSG bo zaigral brez kaznovanega Angela di Marie in poškodovanega Marca Verrattija, zelo vprašljiv je nastop napadalca Kyliana Mbappeja. To pomeni, da bo veliko odvisno od fantazije brazilskega zvezdnika Neymarja, ki je v minulih dveh sezonah z roba igrišča pospremil dvojni izpad PSG iz končnice lige prvakov. Potem ko je odšel iz Barcelone, da bi stopil iz sence Lionela Messija, se mu v letošnji skrajšani verziji evropskega tekmovanja ponuja priložnost kariere. »Preživel sem težke trenutke v zasebnem in športnem življenju. Zdaj sem v najboljši formi, odkar sem prišel v Pariz. Želimo osvojiti ligo prvakov, saj še nikdar nismo bili bližje uspehu,« napoveduje motivirani Neymar.

Atalanta je z uvrstitvijo v četrtfinale že dosegla največji uspeh v zgodovini kluba, zato lahko proti PSG nastopi sproščeno. Edini italijanski predstavnik med osmerico četrtfinalistov bo pogrešal vodilnega zvezdnika Josipa Iličića, ki je v osebni stiski, zato je namesto v Lizbono odpotoval v Ljubljano. Predsednik kluba Antonio Percassi je napovedal, da bo z Iličićem govoril po telefonu pred tekmo in po njej, obenem pa je izrazil upanje, da se bo slovenski reprezentant v prihodnji sezoni vrnil v pogon Atalante. »Zelo bomo pogrešali Iličića, ki je odigral najboljšo sezono v karieri. Do februarja, ko se je ustavil nogomet, je bil naš najpomembnejši mož v napadu,« je povedal trener Atalante Gian Piero Gasperini. Moštvo je na predtekmovanju lige prvakov izgubilo prve tri tekme, a se dvignilo in napredovalo iz skupine. Selektor italijanske reprezentance Roberto Mancini meni, da je Atalanta preobrazila podobo italijanskega nogometa: »Moštvo krasita pogum in drznost. Navdušuje me njihov napadalni slog, ko prevlada na igrišču dobiva prednost pred rezultatom. Atalanta ima vse možnosti, da v četrtfinalu nastopi samozavestno.«