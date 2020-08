Zgodba zase so kravate za srečanja z Madžarom Pétrom Szijjártom. Ob prvem srečanju sta usklajeno nosila identični kravati kobaltno modre barve. Na junijskem srečanju zunanjih ministrov Avstrije, Madžarske, Slovaške in Češke v Budimpešti pa so se za selfi celo vsi ministri odločili za vzorčaste kravate, Anžetova je bila belo-sivo črtasta.

Glede na podano analizo ne gre dvomiti, kakšno kravato bo jutri nosil naš zunanji minister: tako, ki bo ugajala Američanom.