Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je na prvem postanku evropske turneje danes s češkim zunanjim ministrom Tomašem Petričkom v Plznu udeležil slovesnosti ob 75. obletnici osvoboditve zahodnega dela države med drugo svetovno vojno.

Ob tem je spomnil na ameriško osvoboditev mesta izpod nacistov. »Lahko si predstavljam, kakšno veselje je moralo biti, ko so ameriški tanki in džipi vozili po ulicah Plzna,« je povedal.

Skupaj s Petričkom sta obiskala tudi tamkajšnji muzej in spomenik, ki je posvečen takratnemu ameriškemu generalu Georgeu Pattonu, nato pa stopila na kozarček plzenskega piva v pivovarno, v kateri je bavarski pivovar Josef Groll leta 1849 zvaril prvi sod piva Urquell.

Pompeo danes z najvišjim vodstvom Češke

Že danes se je po poročanju tiskovnih agencij Petriček želel s Pompeom pogovoriti o razmerah v Belorusiji, kjer so po ponovni zmagi Aleksandra Lukašenka izbruhnili protesti in nemiri. Češkega ministra zanima zlasti ameriški odziv, medtem ko v Bruslju še premlevajo, kakšno bo skupno stališče, pri čemer zna biti kamen spotike zbližanje madžarskega premierja Viktorja Orbana z beloruskim predsednikom.

Danes Pompea čaka bolj delovni del obiska na Češkem. Sestal se bo s premierjem Andrejem Babišem in predsednikom Milošem Zemanom. Z Babišem bosta po napovedih State Departmenta govorila o sodelovanju na energetskem področju, zlasti o izkoriščanju jedrske energije. V tej luči naj bi pregledala tudi napredek nekaterih projektov iz pobude Tri morja, katere vrh je lani potekal v Ljubljani.

Posvetila se bosta tudi aktualnim dogodkom v svetu, zlasti odnosom z Rusijo in Kitajsko, napovedujejo v State Departmentu. V ozadju Pompeove turneje so sicer predvsem pogovori o varnosti telekomunikacijskih omrežij naslednje generacije, ta prizadevanja pa so uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huaweiju.