Mihalinec, najboljša slovenska atletinja lanskega leta, je imela na začetku letošnje poletne sezone težave s poškodbo in je pozneje začela tekmovati, a je v vse boljši formi in je tudi zato dobila povabilo na prestižni diamantni miting. »Bila sem sicer ves čas na širšem seznamu, a vseeno nisem vedela, če bom tudi v resnici nastopila. Vesela sem, da je bilo to konec prejšnjega tedna potrjeno in da se bom v močni mednarodni konkurenci pomerila na 100 m. Vse bolj stopnjujem formo, najboljše mi je šlo na zadnji tekmi, na kateri sem bila na DP v Celju. Potem je bilo kar nekaj premora, a sem dobro trenirala in sem pripravljena in se veselim nastopa,« je pojasnila Mozirjanka.

Filipič bo prvič tekmovala na prestižni diamantni seriji. »Neverjetno, še sedaj ne morem verjeti, da bom v Monaku. Priznati moram, da skoka v daljino in tudi troskoka na teh mitingih nisem veliko spremljala. A za menoj je že kar lepa sezona, izjemna posebej v troskoku. Organizatorji so najprej stopili z mano v stik, če bi nastopila, nato so se povezali še z mojim manedžerjem. Čaka me nastop v elitni konkurenci svetovnega vrha in tega se izjemno veselim, posebej zato, ker bo to v tej posebni sezoni brez velikega atletskega tekmovanja verjetno res največja tekma leta,« je razmišljala 25-letna Ljubljančanka.

Drugič v tednu dni bo tekmovala Horvatova, ki je v ponedeljek nastopila na Švedskem. V Sollentuni je v teku na 400 m zasedla drugo mesto. S 53,59 sekunde je zaostala za domačinko Moao Hjelmer (53,50). »S časom nisem zadovoljna, lahko bi nastopila bolje, ampak tekma je pokazala, da dobro napredujem v tej sezoni. Sedaj me čaka konec tedna diamantna liga v Monaku, kjer si želim res dobrega teka in s tem stopnjevanja sezone,« je povedala Horvatova.

»Pred vsema letoma sem v Monte Carlu dosegla državni rekord in to je očitno moje srečno mesto. Želim si, da bi tam v petek dosegla svoj najboljši izid sezone, če ne še kaj več. Ta sezona je drugačna, kot so bile vse prejšnje. Ni velikega tekmovanja v atletiki, vse je ali odpovedano ali prestavljeno na naslednjo sezono. Tako ni pravega cilja, škoda. Po drugi strani pa sem vesela, da sploh lahko tekmujemo. Po seriji slovenskih tekmovanj je sedaj napočil čas za mednarodna,« je dodala Horvatova.

»Anita je dobro pripravljena, po nekaj težavah na začetku sezone ji gre iz tekme v tekmo bolje. V Monaku bi morala iti že kot raketa. Že prejšnji teden v Trstu je prikazala zelo dober nastop in prihaja v tekmovalni ritem,« je pojasnil njen trener Rok Predanič. Dodal je, da bi verjetno lahko v Monaku nastopil tudi njegov drugi varovanec Luka Janežič, a 400 m ni na programu mitinga. Lahko bi sicer tekel na pol krajši razdalji, a bi dobil verjetno najslabšo, prvo progo, ki mu ne bi dovoljevala konkurenčnega nastopa, zato se nista odločila za ta nastop.