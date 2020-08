Rolls-Royce je že moral pristati na draga popravila motorjev Trent 1000, ki so vgrajeni v Boeingovih letalih 787 dreamliner. Popravila teh naj bi ga v letih od 2017 do 2023 stala 2,4 milijarde funtov (2,7 milijarde evrov).

Danes je proizvajalec sporočil, da je odkril »znake dotrajanosti« v delih manjšega števila motorjev Trent XWB-84, ki so v rabi od štiri do pet let. Preventivno so se zato v proizvajalcu odločili pregledati vse motorje približno iste starosti, natančneje gre za nekaj več kot 100 motorjev. V izjavi je Rolls-Royce sicer zatrdil, da noben od motorjev ni imel nikakršnih težav z obratovanjem med samim poletom.

Dotrajanost so odkrili na manjšem številu motorjev, hkrati so na vzorcu mlajših motorjev istega tipa ugotavljali, ali se težava pojavlja tudi bolj zgodaj, a niso našli ničesar nenavadnega, so zatrdili v Rolls-Roycu. Britanski časnik Financial Times piše, da naj bi težavo odkrili na enem ali dveh od 20 motorjev, ki so bili julija na rednem vzdrževanju.

Z današnjo izjavo so želeli v podjetju preprečiti razna ugibanja, saj bo v sredo opozorilo oziroma obvestilo o pregledih objavil evropski regulator za varnost civilnega letalstva, so še pojasnili. Dodali so, da zadeva predvidoma ne bo povzročila težav strankam, niti ne bodo nastali večji stroški.

Rolls-Royce je močno prizadela pandemija novega koronavirusa, ki je ustavila letalski promet po vsem svetu. Letalska podjetja so odpustila na tisoče zaposlenih in se lotila strogega varčevanja. Podobno so v Rolls-Roycu maja napovedali, da bodo odpustili 9000 zaposlenih oziroma 17 odstotkov delavcev.