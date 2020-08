Potem ko sta bila na testiranju na koronavirus pozitivna po en član Domžal in Aluminija, so po bili na testiranju, ki so ga opravili v ponedeljek, kar trije pozitivni v taboru Olimpije. To pomeni, da tudi Olimpija jutri ne bo igrala tekme z Gorico, saj je obvezna 14 dneva izolacija.

Novico so že potrdili na uradni strani kluba, kjer so v skopem sporočilu zapisali, da bodo tekme državnega prvenstva prestavljene, vsi, ki so kupili vstopnice, pa bodo te lahko koristili, ko bo posamezna tekma na sporedu.