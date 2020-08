Prvi val pandemije novega koronavirusa je močno zaznamoval mnoge, zelo pa je vplival tudi na življenja samskih. Številni so bili čas izolacije prisiljeni preživeti sami, zaradi vzdrževanja družbene razdalje pa tudi brez romantičnih stikov. Nenavadna ni bila niti osamljenost. Ob skrbi, da nas v prihodnjih mesecih morda čaka drugi val pandemije, so se pri britanski nevladni organizaciji Terrence Higgins Trust odločili pripraviti nekaj nasvetov za spolne odnose v času korone. Pri organizaciji namreč menijo, da pričakovanja dolgoročne abstinence od spolnosti niso realistična. »Vsi moramo najti pristope za uravnoteženje naših potreb po spolnosti in intimnosti z nevarnostjo širjenja covid-19,« so zapisali.

Pravijo tudi, da se moramo pri spolnosti zavedati, da živimo z »novo normalnostjo«, kar pomeni, da moramo temu primerno prilagoditi tudi naše obnašanje. Podobno kot smo to storili ob vrnitvi na delo, kot to počnemo ob nakupovanju v trgovinah ali ob obisku frizerja.