Skupno je do bona upravičenih 2,08 milijona prebivalcev Slovenije, skupna vrednost bonov pa je 356,9 milijona evrov. Vsak polnoleten prebivalec je od države prejel bon v vrednosti 200 evrov, mladoletnim pa pripada 50 evrov.

Podatki Fursa kažejo, da je bilo doslej v celoti ali delno unovčenih 17,6 odstotka bonov in porabljene nekaj manj kot 14 odstotkov njihove vrednosti.

V Piranu unovčenih 63.899 turističnih bonov, v Ljubljani le 3245

V Piranu je bilo do 9. avgusta unovčenih 63.899 turističnih bonov, s tem vladnim ukrepom pomoči turizmu po epidemiji covida-19 se je v to občino steklo 9,9 milijona evrov. Tudi sicer so obalne občine pritegnile veliko interesa oddiha željnih Slovencev: v Izoli je bilo unovčenih 18.042 bonov v vrednosti 2,8 milijona evrov, v Kopru 12.272 bonov v vrednosti 1,7 milijona evrov in v Ankaranu 11.357 bonov v vrednosti 1,6 milijona evrov.

V skladu s pričakovanji so veliko pozornosti deležna tudi alpska turistična središča. V Kranjski gori je bilo tako unovčenih 25.413 turističnih bonov, skupno vrednih 3,4 milijona evrov. V Bohinju so jih upravičenci unovčili 21.497 v vrednosti 2,8 milijona evrov in na Bledu 12.248 v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov.

Za dopustnike je pričakovano zanimiv tudi Bovec, kjer je Furs naštel 12.607 unovčenih bonov v vrednosti 1,5 milijona evrov. V Občini Tolmin je bilo unovčenih 6077 bonov v vrednosti 656.700 evrov.

Nenazadnje pa so polne tudi slovenske termalne destinacije, je moč razbrati iz podatkov. Tako so v brežiški občini prebivalci Slovenije unovčili 18.318 bonov v vrednosti 2,6 milijona evrov. Moravske Toplice so pritegnile obiskovalce z 18.131 boni, zapravili so jih za 2,7 milijona evrov. Ponudniki v Občini Podčetrtek so zaenkrat prejeli nekaj manj kot dva milijona evrov iz 13.790 bonov, v Občini Zreče 1,1 milijona evrov iz 7913 bonov, v Občini Laško 1,1 milijona evrov iz 6960 bonov in v Občini Rogaška Slatina 636.200 evrov iz 4139 bonov.

V ljubljanski mestni občini je bilo unovčenih 3245 turističnih bonov v vrednosti 396.800 evrov, v mariborski 2266 bonov v vrednosti 296.200 bonov, v Občini Postojna pa 1184 bonov, vrednih 128.000 evrov.