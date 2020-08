V sredo bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo posamezne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Neizrazita višinska dolina hladnega zraka se pomika čez vzhodno in deloma srednjo Evropo proti jugovzhodu. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje topel, a bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo lahko predvsem v krajih vzhodno od nas nadaljevale tudi v noč. Ob Jadranu bo pretežno jasno in suho. V sredo bo večinoma sončno. Ob Jadranu bo suho, drugod bodo popoldne in zvečer nastale krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.