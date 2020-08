K Trumpu je nekaj minut po začetku novinarske konference pristopil varnostnik in mu v uho zašepetal, naj gre z njim. Predsednik se je odzval z začudenjem, se ozrl po prostoru in odšel.

Po približno desetih minutah se je vrnil in nadaljeval novinarsko konferenco. »Bili ste presenečeni, jaz sem bil presenečen in mislim, da je bilo tole precej neobičajno,« je dejal. Ob tem je pohvalil delo ameriške tajne službe in dejal, da tudi za trenutek ni podvomil, da se bo vrnil med novinarje.

Pojasnil je še, da so človeka, vpletenega v incident, prepeljali v bolnišnico ter da razen njega ni bil nihče ranjen.

Zaradi incidenta je bila Bela hiša več kot eno uro zaprta, dostop do nje pa je zapiralo več deset vozil.

Predstavnik Tajne službe ZDA Tom Sullivan je kasneje pojasnil, da se je 51-letni oborožen moški približal varnostniku blizu Bele hiše, mu zaklical, da je oborožen in stekel proti njemu. Pri tem je nekaj potegnil izpod obleke. Pripadnik tajne službe je zato na moškega streljal ter ga zadel v trup. Moškemu so policisti na kraju incidenta nudili prvo pomoč, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. V bolnišnico so prepeljali tudi varnostnika.

Sullivan je še pojasnil, da je tajna služba o ravnanju varnostnika uvedla notranjo preiskavo, o incidentu pa obvestila tudi washingtonsko policijo.