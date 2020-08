Handanović z Interjem v polfinale evropske lige

Nogometaši milanskega Interja in Manchester Uniteda so prvi polfinalisti evropske lige. Milančani so skupaj s Samirjem Handanovićem v Düsseldorfu z 2:1. premagali Bayer Leverkusen, Manchester United pa je v Kölnu po podaljšku izločil Koebenhavn z 1:0.