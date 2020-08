Tujci že mešajo štrene domačim gradbincem

Četudi so javne posle v minulih letih praviloma dobivala domača podjetja, pa utegne ustaljeni ritem kmalu porušiti razpis za gradnjo predorov na trasi drugega tira, pri katerem so ključni pretendenti za posel kitajske in turške gradbene multinacionalke.