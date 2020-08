Slovenski podprvak Maribor, tretjeuvrščena Olimpija in pokalni prvak Mura so na včerajšnjem žrebu v Nyonu dobili tekmece v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Žreb je bil za slovenske predstavnike ugoden. Maribor čaka zmagovalec obračuna med Corelainom (Severna Irska) in La Fiorito (San Marino), ob tem pa bo tudi gostitelj obračuna. Enako velja za Olimpijo, ki se bo udarila z Vikungurjem iz Reykjavika (Islandija), Mura pa bo gostovala v Estoniji pri Nommeju Kaljuju. Tekme bodo predvidoma 27. avgusta.

»Prvi vtis je pozitiven. Igramo doma, ni nam treba na potovanje ob vseh omejitvah, ki veljajo. To je dobra plat žreba, verjamem pa, da imamo ob organizacijskem tudi razlog za tekmovalno zadovoljstvo,« je za spletno stran kluba dejal trener Maribora Sergej Jakirović. V vlogi favorita bo proti estonskemu Nommeju Kaljuju tudi Mura, čeprav se bo morala odpraviti na pot in gostovati. »Z žrebom moramo biti zadovoljni. Toda to ne zmanjšuje dejstva, da nasprotnika spoštujemo in se moramo nanj maksimalno pripraviti. Tekme v Evropi so specifične, sploh v letošnji sezoni, ko se igra samo ena tekma. Želeli bi si, da bi tekmo igrali na domačem terenu, se pa gostovanja v Talinu veselimo, saj gre za zanimivo multikulturno vzhodnoevropsko mesto,« je o žrebu povedal predsednik soboškega prvoligaša Robert Kuzmič. Odziva na žreb ni bilo pri Olimpiji, kar glede na razmere v klubu niti ne čudi. Vikingur kakšnih posebnih uspehov v evropskih tekmovanjih nima, trenutno pa v islandskem prvenstvu zaseda sedmo mesto.

Prvaki iz Celja pa so dobili potencialne nasprotnike v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Če bodo uspešni proti irskemu prvaku Dundalku, jih doma čaka zmagovalec dvoboja med norveškim Moldejem in finskim Kups Kuopiom.