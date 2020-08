Ladji zaradi poškodb grozi, da se bo prelomila na pol, reševalci zato skušajo kar najhitreje črpati nafto in jo odpeljati na varno. Na več kilometrih obale že vse od petka poteka obsežna operacija čiščenja lepljive umazanije, izkazali so se tudi domačini, ki za posebno čistilno napravo oziroma improviziran splav iz listov sladkornega trsa ter plastenk darujejo lase. »Ti vpijajo nafto, ne pa tudi vode. Pri akciji sodelujejo po vsem otoku,« je za Reuters pojasnila lokalna okoljevarstvenica. V japonskem podjetju, ki ima v lasti nasedli tanker, so se v nedeljo opravičili: »Strašansko nam je žal za vse povzročene težave.« Obljubili so, da bodo storili vse, da zajezijo nadaljnje razširjanje naftnega madeža.