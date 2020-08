Glavni organizator Tadej Tekavčič je domačin z Rudnika, po Golovcu pa kolesari že več kot 15 let. S tem hribom je praktično odrasel. V življenju z gorskim kolesarjenjem povezuje vse in tako se je iz hobija leta 2017 razvilo Športno društvo Golovec Trails. Letos so se prvič odločili, da bodo organizirali vikende otroškega treninga gorskega kolesarstva. Odzivi na prvi otroški vikend so bili pozitivni. Zaradi velikega povpraševanja so ob zadnjem terminu 14. avgusta razpisali še dodatnega, in sicer 28. avgusta. Osnovni pogoj je, da ima otrok primerno kolo, če ga nimajo, ga posodijo v društvu. Mlade od 6. do 16. leta glede na njihovo predznanje razdelijo po skupinah in jim najprej predstavijo osnove, od tega, kako mora biti kolo nastavljeno, položaja na kolesu do zavojev. »Spoznali bodo, da ta šport ni tako nevaren, kot si marsikdo misli. Naučili se bodo bontona v gozdu in tehnik na kolesu, ki jim bodo koristile tudi v mestnem prometu,« razloži Tekavčič, tisti najboljši pa se že spoznajo tudi s skoki. »Zanimivo je, da pridejo kakšni petletniki, ki res obvladajo, morda celo bolj kot kakšni štirinajstletniki.« Drugi dan otroci sami zgradijo svoj del poti, tako imenovani trail, in tako vrnejo športu nekaj nazaj.

Šport tudi za deklice Otroci so seveda navdušeni. Enajstletni Žiga je skoraj vsak dan na kolesu in gradi svoje traile, vendar bi se rad naučil še kaj več: »Všeč mi je, ker je veliko adrenalina. Ne igram rad igric in nisem rad notri, raje sem v naravi.« Žigov vrstnik Nejc bi se rad naučil čim več novih trikov, tudi njega pritegne adrenalinska izkušnja: »Všeč mi je, ker se spuščaš in je tisti dober občutek, ko ti piha in ko imaš drevesa vse okoli sebe.« Na MTB vikendu prevladujejo fantje, deklic je zelo malo, med njimi pa je tudi dvanajstletna Patricija, ki je gorsko kolesarjenje začela trenirati pred tremi meseci: »Že ves čas me je zanimal kakšen adrenalinski šport, nisem pa točno vedela, kaj bi to bilo, in ko sem prvič videla te gorske kolesarje, sem si rekla, da bi poskusila. Bilo mi je všeč in zdaj hodim na vse, kar je možno.« Najbolj uživa v spustu: »Ko se spustiš dol, si prost, ne misliš na nič, razmišljaš samo, kako boš dobro skočil in kako se boš imel fajn.«

Mit o »nevarnem« športu Strah, da je takšno kolesarjenje nevarno, izvira iz stereotipov, menijo organizatorji. »Gorsko kolesarjenje je že to, če greš na Golovec na lažjo turo izven glavnih cest,« je pojasnil Tekavčič in dodal, da kolesari vse več družin. »Poti na Golovcu smo uredili po težavnosti, zato je šport primeren za širši krog in pa seveda za otroke.« Mateju Okornu, ki je eden od trenerjev gorskega kolesarjenja na otroškem kampu, se po drugi strani zdi cesta veliko bolj nevarna: »Če narediš v gozdu napako, jo narediš sam, na cesti pa je drugače, ker lahko nastrada še kdo drug. Tudi če pogledamo recimo gorske dirke, je na tekmah izjemno malo poškodb.« Eden izmed ciljev društva Golovec Trails je razbiti te stereotipe, zato izvajajo tečaje tudi za starejše in spodbujajo uporabo zaščitne opreme.