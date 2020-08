Ameriška različica tekmovanja bo prvič potekala prihodnje leto, Martin Österdahl, izvršni producent Evrosonga, pa je na spletni strani Eurovision.tv pojasnil: »Evrosong je star že 65 let, njegova priljubljenost po svetu pa še vedno raste. Čas je, da tudi Amerika izkusi ta spektakel.« American song contest bo potekal podobno kot Evrosong, druga proti drugi pa bodo tekmovale ameriške zvezne države. Tekmovalce iz 50 držav bodo izbrale žirije, te pa bodo oblikovali ameriški glasbeni profesionalci iz različnih okolij in žanrov. Kako si Američani predstavljajo Evrosong, pa si lahko ogledate na Netflixu, v komediji Eurovision song contest: The Story of fire saga, v kateri imata glavni vlogi Will Ferrell in Rachel McAdams kot predstavnika Islandije.