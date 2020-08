Za eksplozijo je bilo po navedbah oblasti krivih 2750 ton amonijevega nitrata, ki je bil od leta 2013 neustrezno shranjen v pristanišču v Bejrutu.

Dejstvo, da je bila tolikšna količina nevarne snovi tako dolgo nezavarovana v skladišču blizu mestnega središča, je naletelo na ogorčenje številnih Libanoncev, ki že dolgo obtožujejo politično elito korupcije, malomarnosti in slabega vodenja.

V nedeljo so že drugi zaporedni večer v Bejrutu izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Policija se je marsikje spopadla s protestniki, jeznimi tudi zaradi vladnega odziva na katastrofo. Številni se počutijo, kot da so jih oblasti pustile na cedilu. O vnovičnih protestih poročajo tudi danes.

Nezaupanje številnih Libanoncev je postalo tako veliko, da jih niso pomirili niti odstopi doslej že štirih ministrov. Danes sta odstopila ministrica za pravosodje in minister za finance, v nedeljo pa ministrica za informiranje in okoljski minister.

V eksploziji, ki je v torek razdejala Libanon, je po novih podatkih umrlo celo več kot 200 ljudi. Še vedno naj bi bilo precej ljudi pogrešanih, a je vojska nadaljnje iskanje že zaključila.

Brez strehe nad glavo je ostalo okrog 300.000 ljudi, več sto tisoč jih živi v močno poškodovanih domovih, med katerimi so številna ostala brez oken in vrat.

Glede na ocene oblasti je eksplozija povzročila za več kot tri milijarde dolarjev škode, celotna gospodarska izguba države pa bi lahko po poročanju BBC znašala do 15 milijard dolarjev.

Država je bila sicer že pred eksplozijo v hudi gospodarski krizi, številne družine so bile pahnjene v revščino in lakoto. Agencije ZN svarijo pred humanitarno krizo, če Libanon ne bo hitro deležen pošiljk hrane in zdravstvene pomoči.

Na mednarodni konferenci so v nedeljo donatorji obljubili nekaj več kot 250 milijonov evrov pomoči za Libanon, pri čemer pa so v skupni izjavi poudarili, da bodo te deležni neposredno prebivalci države.